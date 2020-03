Gestern der größte Tagesgewinn seit der Finanzkrise 2008, heute in der Spitze weitere 4,5 Prozent im Plus - und bis zum frühen Nachmittag wieder rund 1,7 Prozent im Minus. Der DAX setzt seinen äußerst volatilen Handel fort und steht am Mittwochmittag bei nun rund 9.530 Punkten. Schlechte Nachrichten kommen heute vom ifo-Geschäftsklimaindex: Das deutsche Konjunkturbarometer fällt im März auf 86,1 Punkte und damit auf den niedrigsten Wert seit Juli 2009. Gleichzeitig ist es der größte Rückgang seit ...

