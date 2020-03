Eine Milliarde Britische Pfund lässt sich Jaguar Land Rover die Elektromobilität kosten. Bereits Ende nächsten Jahres sollen die umgewandelten Werke drei zusätzliche E-Modelle fertigen. Jaguar Land Rover will sich als Hersteller von Elektrofahrzeugen etablieren. Hierfür soll das britische Werk in Castle Bromwich in ein spezialisiertes Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge umgewandelt werden. Die Maßnahme ist laut der Branchenseite Autocar Teil einer Investition von einer Milliarde Pfund, von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...