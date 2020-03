S&T setzt die Prognose für 2020 vorerst einmal aus. "Die globale Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus und seine unmittelbaren Auswirkungen betreffen weltweit die Gesellschaft und Wirtschaft. Somit lässt sich die weitere Entwicklung des Geschäftsverlaufes der S&T Gruppe für das laufende Geschäftsjahr derzeit nicht hinreichend genau prognostizieren", so das Unternehme. Die am 22. Jänner 2020 veröffentlichte Umsatz- und EBITDA-Guidance könne im Moment nicht aufrechterhalten. Eine entsprechend belastbare neue Guidance für das Geschäftsjahr 2020 sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht seriös möglich. Die Gesellschaft hält aber nach wie vor an ihren Zielen für 2023 von 2 Mrd. Euro Umsatz bei 220 Mio. Euro EBITDA ...

