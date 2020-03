Gestoppte bzw. gedrehte Serien: SBO -6,25% auf 28,5, davor 5 Tage im Plus (76,95% Zuwachs von 17,18 auf 30,4), Erste Group -4,44% auf 19,265, davor 4 Tage im Plus (24,25% Zuwachs von 16,23 auf 20,16), Bawag -8,74% auf 27,14, davor 4 Tage im Plus (46,21% Zuwachs von 20,34 auf 29,74), Semperit -2,5% auf 9,75, davor 4 Tage im Plus (42,86% Zuwachs von 7 auf 10), Wolford 0% auf 5,25, davor 3 Tage im Plus (64,06% Zuwachs von 3,2 auf 5,25), Petro Welt Technologies +3,89% auf 1,87, davor 3 Tage im Plus (15,08% Zuwachs von 1,62 auf 1,87). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: AMS (bester), BPG Class A (bester), Rath AG (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Bawag (5 Plätze verloren, von 5 auf 10); dazu, CA Immo (+2, von 11 auf 9), VIG (+2, von ...

