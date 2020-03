(Ausfühliche Fassung) Stäfa (awp) - Die Coronakrise hat nun auch Sonova erreicht. Der für die Marke Phonak bekannte Hörgeräteproduzent aus dem zürcherischen Stäfa passt seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 nach unten an, wie er am Mittwochabend in einem Communiqué mitteilte. In Lokalwährungen erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...