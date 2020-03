Der Schmierstoffhersteller und Mitglied der MOL-Gruppe MOL Lub Ltd. hat die Produktion einer Scheibenwaschanlage in seinem Werk Almásfüzito in nur einer Woche verlagert. Die Anlage ist rund um die Uhr in drei Schichten in Betrieb und produziert ein tägliches Volumen von etwa 50.000 Litern.

Die Formeln für die beiden neuen Produkte wurden auf der Grundlage der WHO-Empfehlungen entwickelt und angesichts der COVID-19-Situation vom Nationalen Institut für Pharmazie und Ernährung in Rekordzeit getestet und genehmigt. Das Ethanol für die Herstellung des Handdesinfektionsmittels wurde aus Ungarn bezogen. Auch dort sind Desinfektionsmittel ...

