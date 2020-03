Der sichere Hafen Gold ist wieder im Preis gestiegen. Goldaktien werden mitziehen Die US-Notenbank tut alles, um einer Rezession entgegenzuwirken, zum Beispiel Finanzierungen erleichtern und Anleihen kaufen. So sind die Anstrengungen der FED jetzt noch gewaltiger als in der Finanzkrise 2008 und 2009. Rettungspakete werden hierzulande und in den USA geschnürt. Denn die Lage ist ernst, aber zumindest für Gold alles andere als hoffnungslos. Die Zentralbanken kämpfen mit einem schwindenden Vertrauen, ...

