Die Probleme und Investitionen der Tochter 1&1 Drillisch haben bereits 2019 die Aktie von United Internet belastet - und für 2020 ist kaum Besserung in Sicht.United Internet hat sich für das laufende Jahr eine stabile Geschäftsentwicklung vorgenommen und will wieder eine deutlich erhöhte Dividende zahlen. Umsatz und Ergebnis von United Internet sollen sich in diesem Jahr etwa auf dem Niveau von 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...