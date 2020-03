Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604) will eine Dividende von 1,25 Euro an die Aktionäre ausbezahlen, wie der Konzern am Mittwochabend mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr (2,30 Euro) ist dies eine Kürzung um 46 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 133 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,94 Prozent. Die geplante Dividende berücksichtigt die erhöhten Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...