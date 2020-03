PayPal -3.85% finelabels (FLB1899): Paypal hatte gestern im US Handel kurz die Marke von $ 100 erreicht, dann aber wieder nachgegeben und ist mit $ 95,71 aus dem Handel gegangen. Charttechnisch sollte ein nochmaliger Rückgang Richtung $ 90 nicht verwundern. Hier böte sich evt. die Chance die Position aufzustocken. Langfristig halte ich die Aktie ohnehin für sehr chancenreich. (26.03. 08:21) >> mehr comments zu PayPal: www.boerse-social.com/launch/aktie/paypal Netflix -2.44% Markus14Effzeh (MHL14): Aufgrund der aktuellen Coronakrise, in der viele Menschen zuhause bleiben müssen, sehe ich Netflix als Profiteur an. Außerdem hält sich die Aktie im schwachen Gesamtmarkt relativ gut und weist damit zurzeit ein starkes RSI aus (26.03 ....

