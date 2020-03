Seit November 2016 arbeiten Koenig & Bauer und Actega bei Verbrauchsmaterialien zusammen. In diesem Zeitraum wurden zusammen mit Rapida-Neumaschinen Actega-Starterkits mit Lacken für die Inline-Veredelung in 58 Länder weltweit ausgeliefert. Beide Unternehmen haben nun vereinbart, die erfolgreiche Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre zu verlängern. Die Anwender profitieren von Produkten, die in Qualität und Performance exakt auf Rapida-Bogenoffsettechnik abgestimmt sind. Sie werden regelmäßig im Demozentrum des Druckmaschinenherstellers verwendet, geprüft und optimiert. Beide Unternehmen haben ...

