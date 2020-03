Die OMV setzt aufgrund der Corona-Krise gezielte Maßnahmen, um die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens und die Versorgungssicherheit mit Energie zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wurde vom Vorstand ein Maßnahmenpaket im Ausmaß von über 4 Mrd. Euro für das Jahr 2020 beschlossen. Die organischen Investitionen werden um rund 500 Mio. Euro auf unter 2 Mrd. Euro im Jahr 2020 reduziert. Die Kosten sollen um rund 200 Mio. Euro im Vergleich zu 2019 (operative Aufwendungen und Explorationskosten) gesenkt werden. Die Zahlung des Kaufpreises für den zusätzlichen 39 % Anteil an Borealis erfolgt nunmehr in zwei Tranchen, wodurch mehr als 2 Mrd. Euro erst bis Ende 2021 gezahlt werden müssen. Zudem sollen Investitions- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...