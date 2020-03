CA Immo hat mit einem Konzernergebnis von 393,3 Mio. Euro (+29 Prozent) das höchste in der Unternehmensgeschichte erreicht. FFO I stieg um 13 Prozent auf 133,3 Mio. Euro, die Mieterlöse um 15 Prozent auf 220,7 Mio. Euro, das Neubewertungsergebnis liegt bei 462,8 Mio. Euro und reflektiert sowohl die profitable Entwicklungstätigkeit (drei Projektfertigstellungen im Jahr 2019) sowie ein gutes Marktumfeld, vor allem in Deutschland - der Großteil der Neubewertungsgewinne wurde in den deutschen Städten Berlin und München erreicht. Das Immobilienvermögen überschritt mit 5,2 Mrd. Euro (+16 Prozent) erstmals die 5 Mrd.-Schwelle. Das Unternehmen will eine Dividende von 1 Euro je Aktie zahlen (+11 Prozent), allerdings behält man sich vor, dies, augrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...