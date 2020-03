26.03.2020 Zugemailt von / gefunden bei: boersenradio.at (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Evotec CEO Lanthaler: "Sehr zuversichtlich, dass wir Corona bald als eine weitere Pandemie hinter uns lassen werden!" Auch Evotec forscht gegen Viren, stellt Testlabors in Verona zur Verfügung, so nahe ist die Corona-Forschung vom einem Impfstoff entfernt. Evotec SE CEO Werner Lanthaler: "Wir haben eine eigene Virologie Forschung, wir haben ausgezeichnete Projekte in der Virologie immer schon am Laufen gehabt. Wir haben in Verona unsere Labore zur Verfügung gestellt, um Testungen durchzuführen. Es gibt auch manchmal wunderbare Situationen in Krisen. Die Industrie ...

