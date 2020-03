MTU Aero Engines AG nimmt Jahresprognose für 2020 zurückDGAP-Ad-hoc: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Prognose MTU Aero Engines AG nimmt Jahresprognose für 2020 zurück26.03.2020 / 15:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARMTU Aero Engines AG nimmt Jahresprognose für 2020 zurückMünchen, 26. März 2020: Der Vorstand der MTU Aero Engines AG (die "Gesellschaft") nimmt die Jahresprognose für das Jahr 2020 zurück. Dies hat das Unternehmen heute aufgrund der Bewertung von gegenwärtig für wahrscheinlich gehaltenen Marktszenarios und eines erarbeiteten Kataloges von Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung beschlossen. Die bisherige Prognose war am 20. Februar 2020 veröffentlicht worden und stand bereits unter dem Vorbehalt, sie ggf. im Jahresverlauf wegen der Corona-Pandemie überprüfen zu müssen.Vor allem aufgrund des signifikanten Rückgangs des Passagierflugverkehrs und der Auswirkungen auf die Luftverkehrsgesellschaften wird der Umsatz sowie das bereinigte EBIT im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich nicht wie prognostiziert um einen hohen einstelligen Prozentsatz zunehmen. Die Cash Conversion Rate, die das Verhältnis von Free Cashflow zu bereinigtem Gewinn nach Steuern ausdrückt, dürfte 2020 ebenfalls nicht wie prognostiziert 70 Prozent erreichen. Angesichts der Dynamik der weltweiten Entwicklungen in Zusammenhang mit COVID-19 kann eine Präzisierung der Erwartungen hinsichtlich des Umsatzes, des bereinigten EBIT und insbesondere der Cash Conversion Rate basierend auf den Entwicklungen in den nächsten Wochen und den daraus abzuleitenden Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der MTU Aero Engines AG erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.Die MTU wird am 27. März den Geschäftsbericht für das Jahr 2019 veröffentlichen. Die im Prognosebericht enthaltenen Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf im Jahr 2020 basieren insbesondere auf Marktannahmen und Einschätzungen zum Beginn des Jahres 2020, welche zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses am 17. März nicht als hinfällig zu betrachten waren. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und deren Bewertung können diese Prognoseaussagen nunmehr nicht mehr aufrechterhalten werden.Die MTU beobachtet die Situation hinsichtlich COVID-19 weiterhin intensiv und trifft operative und finanzielle Vorkehrungen, um die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu minimieren.-ENDE-Ihre Ansprechpartner bei Investor Relations der MTU Aero Engines:Thomas Franz Vice President Investor Relations Tel.: + 49 (0) 89 14 89-47 87 Email: Investorrelations@mtu.deClaudia Heinle Matthias Spies Senior Manager Investor Relations Senior Manager Investor Relations Tel.: + 49 (0) 89 14 89-39 11 Tel.: + 49 (0) 89 14 89-41 0826.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MTU Aero Engines AG Dachauer Straße 665 80995 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 14 89-4787 Fax: +49 (0)89 14 89-95583 E-Mail: Thomas.Franz@mtu.de Internet: www.mtu.de ISIN: DE000A0D9PT0 WKN: A0D9PT Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1008435Ende der Mitteilung DGAP News-Service1008435 26.03.2020 CET/CEST