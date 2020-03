Ausschlaggebend für die Absage sind laut Deutscher Messe die umfassenden Einreisebeschränkungen und Kontaktverboten in Folge der Corona-Pandemie sowie letztendlich auch eine Untersagungsverfügung der Region Hannover. "Unsere Aussteller und Partner sowie das gesamte Team haben mit allen Kräften für die Durchführung gekämpft, sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe. Letztlich habe man aber einsehen müssen, dass die Ausrichtung der Industriemesse in diesem Jahr nicht möglich sei. Es ist das erste Mal in der 73-jährigen Geschichte der Hannover Messe, dass die Veranstaltung nicht ausgerichtet wird. Auch in der Elektronikindustrie will man die Zeit bis zur nächsten ...

