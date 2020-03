Von extrem schwachen Arbeitsmarktdaten lassen sich die Anleger an den US-Börsen die Stimmung nicht vermiesen. Die Erholung in Dow, S&P 500 und NASDAQ setzt sich am Donnerstag den dritten Tag in Folge fort.Der Dow Jones Industrial +4,48% stieg im frühen Handel um 4,5 Prozent auf 22.090 Punkte. Nachdem das weltweit bekannteste Börsenbarometer zu Wochenbeginn noch auf den tiefsten Stand seit November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...