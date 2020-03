Die Aktien des Bezahlspezialisten Wirecard rutschten im Zuge der Coronavirus-Krise Anfang letzter Woche mit 79,68 Euro auf den tiefsten Stand seit November 2017 ab. Damit haben die Aktien seit ihrem Jahreshoch 2020 bei 145,60 Euro innerhalb weniger Wochen in der Spitze rund 45 Prozent an Wert verloren. In den letzten drei Tagen konnten sich die Aktien zwar wieder etwas erholen, liegen aber mit aktuellen 101,85 Euro immer noch weit vom Jahreshoch sowie dem im September 2018 erzielten Höchs..

