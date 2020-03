Tagesausblick für 27.3.: DAX steigt auf 10.000 Punkte. Wasserstoffaktien gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Nach einem schwachen Auftakt drehten die Aktienbarometer mit Unterstützung der Wall Street im Tagesverlauf noch ins Plus. Das 2 Billionen Dollar umfassende US-Konjunkturprogramm sorgte dafür, dass Dow und S&P 500 in den ersten Handelsstunden jeweils über fünf Prozent zulegten. Überdurchschnittlich gut entwickelten sich heute zudem der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index.

Am Anleihe- und Edelmetallmarkt blieb es derweil ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihe stagnierte bei -0,4 Prozent und der Goldpreis bei 1.620 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis kann sich weiterhin nicht vom jüngsten Tief signifikant distanzieren.

Unternehmen im Fokus

Heute zählten HeidelbergCement und MTU Aero Engines zu den stärksten Titeln im DAX. Der Triebwerkhersteller kassierte zwar die Prognose für 2020. Dies wurde jedoch erwartet. Inzwischen summierten sich die Gewinne seit dem jüngsten Tief auf über 40 Prozent. Airbus hob um über 16 Prozent ab. Oberhalb von 72 Euro könnte eine nachhaltige Erholung folgen. Im SDAX glänzten Drägerwerk, Eckert & Ziegler und SMA Solar. Drägerwerk erreichte heute den höchsten Stand Ende 2017. SMA Solar hält weiterhin an den Jahreszielen fest. In den USA waren in den ersten Handelsstunden unter anderem Halbleiterhersteller wie Intel und Qualcom sowie Spielehersteller wie Activision Blizzard und Electronic Arts gefragt.

Morgen legt unter anderem Freenet den Geschäftsbericht vor und wirft möglicherweise einen Blick auf das laufende Geschäftsjahr.

Wichtige Termine

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.060/10.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.120/9.450/9.610/9.800 Punkte

Der DAX präsentierte sich heute erneut fester und durchbrach den kurzfristigen Abwärtstrend. Im Bereich von 10.060/10.140 Punkten findet der Index aktuell einen Widerstand. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis 10.285 Punkte. Bei einem Rücksetzer unter 9.600 Punkten muss jedoch mit einer erneuten Korrektur gerechnet werden.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2020 - 26.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.03.2013 - 26.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2S 3,90* 8.500 9.000 16.06.2020 DAX HZ0A0Q 3,51* 9.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.03.2020; 17:53 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2Z 1,82* 9.900 9.400 16.06.2020 DAX HZ7Y35 2,11* 10.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.03.2020; 17:54 Uhr

