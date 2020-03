Dr. Matthias Gutweiler, Präsident der Kuraray Europe GmbH, ist ab sofort Mitglied des "Board of Directors" der Kuraray Co., Ltd. mit Sitz in Tokio. Mit dem promovierten Chemiker beruft das Unternehmen erstmals einen Vorstand außerhalb von Japan in das 12-köpfige Führungsgremium, das vom Vorsitzenden Masaaki Ito geleitet wird. Dr. Matthias Gutweiler führt seit 2009 die europäische Kuraray-Tochter mit Sitz in Hattersheim bei Frankfurt am Main. Zuvor leitete er unter anderem das PVOH- und PVB-Geschäft des Spezialchemie-Herstellers. Als eines der ersten entscheidenden Projekte in seiner neuen Rolle ...

