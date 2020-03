++ Debatte über das US-Konjunkturpaket am frühen Nachmittag ++ Angepasste Daten der Uni-Michigan für März ++Die Aktienmärkte ignorierten gestern die beunruhigenden US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und setzten ihre Rallye fort. Es stehen heute nur wenige Daten an, daher werden die Märkte wahrscheinlich durch den Coronavirus-bezogenen und politischen Nachrichtenfluss bewegt werden. Am frühen Nachmittag beginnt die Debatte über das US-Konjunkturpaket. Darüber hinaus werden später angepasste ...

