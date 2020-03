Haushalte, die sich in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus infiziert haben oder die vorsorglich in Quarantäne sind, sollen ihren Abfall temporär nicht trennen. Darauf haben sich Bund und Länder in einer Telefonkonferenz diese Woche geeinigt. Für alle übrigen Haushalte bleibt alles beim Alten. Wie das Bundesumweltministerium (BMU) mitteilte, sollen private Haushalte, in denen infizierte Personen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...