Die aktuell längste Serie: Vossloh mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 22.55%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Donnerstag SolarWorld mit 85,71% auf 0,07 (410% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 103,12%) vor Aurora Cannabis mit 21,30% auf 0,91 (193% Vol.; 1W 37,88%) und Klondike Gold mit 16,07% auf 0,13 (149% Vol.; 1W 17,12%). Die Tagesverlierer: European Lithium mit -17,29% auf 0,02 (105% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,33%), Technogym mit -12,54% auf 6,31 (343% Vol.; 1W 5,34%), Axel Springer mit -10,66% auf 55,75 (23% Vol.; 1W -10,37%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (3413,89 Mio.), Coca-Cola (3350,83) und Wells Fargo (2813,32) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...