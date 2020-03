PSA und Fiat Chrysler Automobiles arbeiten trotz der Herausforderungen, die sich aus dem Ausbruch des Coronavirus ergeben, weiterhin mit Hochdruck an ihrer geplanten Fusion. In einem Bericht der Agence France-Presse (AFP) unter Berufung auf anonyme Quellen heißt es, dass Rechtsteams sich damit beschäftigen, die Genehmigung der Kartellbehörden zu erhalten, während Wirtschaftsprüfer und Finanzberater an den von der US-Börsenaufsichtsbehörde sowie der Exchange Commission geforderten Unterlagen arbeiten. ...

