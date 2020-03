E.ON - Konzern optimistisch für 2020

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Während Unternehmen rund um den Erdball ihre Prognosen für das laufende Jahr bereits vorzeitig zusammengestrichen haben, stehen die Zeichen bei E.ON weiter auf Wachstum. Der vergleichsweise niedrige Kurs der Aktie könnte schon bald Schnäppchenjäger auf den Plan rufen.

Ein Blick auf die mittelfristige Kursentwicklung seit 2015 zeigt zwischen den Kursmarken von 5,99 und grob 11,00 Euro eine grobe Seitwärtsphase, die sich nach einem vorherigen Ausverkauf eingestellt hatte. Aktuell notiert das Papier von E.ON im Mittelfeld dieser und versucht sich nach den positiven Nachrichten vom Donnerstag wieder zur Oberseite abzusetzen.

Schließlich will der Energiekonzern nach der Übernahme des Konkurrenten Innogy den Gewinn im laufenden Jahr weiter steigern. Dennoch belastet die Unsicherheit rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zwar sieht sich E.ON nicht so hart getroffen, wie andere Branchen. Jedoch erwartet Konzernchef Johannes Teyssen "sichtbare Auswirkungen" auf die Bilanz des Unternehmens. Die Prognose für 2020 berücksichtigt die aktuellen Konjunktureffekte aber noch nicht.

Es könnte ein Schnäppchen sein

So schnell, wie die Corona-Pandemie gekommen ist, wird sie nicht vorbeigehen. Die sollte jedem Anleger klar sein, eine Investition in die eine oder andere Richtung insbesondere bei defensiven Titeln erfordert ohnehin schon eine längere Haltedauer. Im Falle von E.ON könnte sich ein Investment auf aktuellem Niveau selbst innerhalb der derzeitigen Handelsspanne mit der Aussicht auf Zugewinne an 11,50 Euro, darüber mittelfristig an 15,00 und schlussendlich rund 20,00 Euro durchaus auszahlen. Solange das Unterstützungsniveau um 7,80 Euro weitestgehend ungebrochen bleibt, sind keine größeren Signale auf der Unterseite ableitbar. Erst darunter dürfte schließlich das Verlaufstief aus 2015 bei rund 6,00 Euro erneut angesteuert werden.

Widerstände: 9,45; 9,56; 9,73; 10,00; 10,35; 10,89 Euro

Unterstützungen: 9,00; 8,72; 8,56; 8,32; 8,16; 7,80 Euro

E.ON in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.06.2019 - 27.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000ENAG999

E.ON in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2015 - 27.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000ENAG999

Investmentmöglichkeiten

Mini Future Bull Optionsschein auf E.ON für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Knockout Barriere in EUR Letzter Bewertungstag E.ON HZ8NQY 1,76 7,60 8,00 Open End E.ON HZ8NR1 1,15 8,20 8,60 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.03.2020; 10:30 Uhr

Mini Future Bear Optionsschein auf E.ON für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Knockout Barriere in EUR Letzter Bewertungstag E.ON HZ80R2 1,98 11,2860 10,9000 Open End E.ON HZ871L 0,98 10,2931 9,9000 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.03.2020; 10:33 Uhr

