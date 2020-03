Orex Minerals Inc. und Pan American Silver Corp., durch dessen Tochtergesellschaft Plata Panamericana S.A. de C.V., gaben gestern bekannt, dass sie beschlossen haben, ein Joint Venture zu schließen, um das Sandra-Projekt in Durango, Mexiko weiter zu explorieren und zu entwickeln.



Orex und Pan American werden jeweils 40% und 60% des JV-Unternehmens besitzen, das für das Projekt gebildet werden wird. Jedes Unternehmen ist verpflichtet basierend auf seinem Anteil Beiträge an das JV-Unternehmen zu leisten. Orex wird hierbei der anfängliche Operateur sein.



