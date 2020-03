Auch die Aktien der Cannabis-Branche hat die Corona-Krise hart getroffen. Am Donnnerstag konnten die Papiere aber wieder ein deutliches Lebenszeichen von sich geben. Die Aktie von Aurora Cannabis, die zwischenzeitlich sogar zum Pennystock verkommen war, hat besonders deutlich zugelegt. Das Papier ging mit einem Plus von fast 19 Prozent auf 1,26 Kanadische Dollar aus dem Handel in Toronto. Die Aktie der Cronos Group gewann gut zehn Prozent, Canopy Growth konnte knapp sieben Prozent hinzugewinnen.

