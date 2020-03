Zugegeben, am Freitag gibt der DAX kein positives Bild ab. Bis zum Mittag fällt der deutsche Leitindex um rund 3,4 Prozent auf 9.660 Punkte. Die gestern erneut zurückeroberte Marke von 10.000 Punkten gerät damit wieder außer Sichtweite. Nichtsdestotrotz fällt das Fazit der Handelswoche aber positiv aus: Mit einem Plus von knapp 10 Prozent fährt der DAX wohl den größten Wochengewinn seit mehr als acht Jahren ein. Doch Zeit zum Durschnaufen bleibt kaum: Angesichts der rapide steigenden Zahl an Corona-Fällen ...

