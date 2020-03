Heute hat sich unsere Börsenkorrespondentin Nicole Straub mal wieder aus dem Home-Office gemeldet, um mit Jürgen Schmitt über die aktuelle Marktlage, die kurz- und mittelfristigen Perspektiven und über einige ausgewählte Unternehmen zu unterhalten. So steht der Ticket-Vermarkter CTS Eventim zwangsläufig im Fokus, da derzeit kaum absehbar ist, ab wann die Menschen wieder Konzerte oder Musicals etc. besuchen werden. Nike, E.ON und auch Evotec veröffentlichten erfreuliche Quartalsergebnisse. Was diese ...

