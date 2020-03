Das Unternehmen liefert 38 Millionen Bauelemente an einen Hersteller von Beatmungsgeräten. Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Infineon wird Leistungshalbleiter in großem Umfang an einen Hersteller von Beatmungsgeräten liefern. Das berichtet die ARD Börse. Demnach geht es um 38 Millionen Bauelemente, die Elektromotoren steuern sollen. Die Lieferung, die in den nächsten drei bis sechs Monaten erfolgen soll, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...