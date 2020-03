Was für eine Woche an den Aktienmärkten! Nach einem schwächeren Auftakt explodierten Dax und Dow Jones am Dienstag regelrecht. Der Dax verzeichnete den größten Tagesgewinn seit 2008 und der Dow Jones sogar seit 1933! Es folgten zwei weitere positive Sitzungen, in denen es der Dax sogar erstmals seit dem 11. März wieder über 10.000 Punkte schaffte. Zum Wochenende hatten jedoch die Bären wieder das Ruder in der Hand.

Der Corona-Einbruch war der heftigste Crash in der gesamten Dax-Historie.

