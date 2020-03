Die Coronakrise hält die Märkte in Atem. Ein beispielloser Crash verunsichert Anleger, lässt sie in Heerscharen aus dem Markt fliehen. Dabei gilt es gerade jetzt, Stärke zu zeigen - und die richtigen Schlüsse zu ziehen. DER AKTIONÄR sieht in diesem Crash vor allem eines: Eine Chance. Langfristig orientierte Anleger legen jetzt den Grundstein für ein Vermögen. DER AKTIONÄR begleitet Sie dabei. Das Richtige tun. Gefühlt war genau das selten so schwierig wie heute. Unternehmen sind zur prognosefreien ...

