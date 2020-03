Die Aktienmärkte erleben gerade den schnellsten Crash aller Zeiten. Der Dax verliert fast 40 Prozent in nur vier Wochen. Beim Dow Jones sind es in fünf Wochen 35 Prozent. Wer in diesen Zeiten an Aktienkäufe denkt und das auch noch laut ausspricht, wird verspottet und ausgelacht. Dabei legen Anleger gerade in solchen Krisenzeiten den Grundstein für ihr zukünftiges Vermögen.

Wie Sie Ihr Depot im Crash schützen und vor allem, wie und wo Sie jetzt schon wieder einsteigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...