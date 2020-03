Die ganze Welt und natürlich auch die Börsen befinden sich mehr denn je im Corona-Würgegriff! Der Dax markierte am 19. Februar sein Allzeithoch bei 13.789 Punkten. In nur 18 Sitzungen ging es satte 5.500 Punkte nach unten. Der Kurs fiel wie ein Stein auf 8.258 Zähler. In ähnlichem Tempo fielen auch der Dow Jones und alle anderen Indizes in die Tiefe. Das erste Problem dabei:

Jetzt schon auf Schnäppchenjagd oder lieber noch einmal in Deckung gehen? Lesen Sie unbedingt unseren großen Sonderreport, in dem wir die aktuelle Situation genauestens unter die Lupe nehmen. Hier geht's zur Analyse.

Es gab während dieses Kurseinbruchs keinerlei technische Gegenreaktionen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...