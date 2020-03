29.03.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die CA Immo präsentierte in dieser Woche die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Mieterlöse konnten dabei um 15% auf EUR 220,7 Mio. gesteigert werden, das Neubewertungsergebnis in Höhe von knapp EUR 463 Mio. reflektierte das gute Marktumfeld, vor allem in Deutschland. Das Konzernergebnis in Höhe von EUR 393,3 Mio. ist das höchste der Geschichte, das nachhaltige Ergebnis FFO I erreichte mit EUR 133,3 Mio. ebenfalls einen Rekordwert, womit die ...

