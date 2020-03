ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat in der ORF-Pressestunde am Sonntag auch zum Konflikt bei der Ryanair-Tochter Laudamotion Stellung genommen. Für das Bodenpersonal sei die Freigabe zur Kurzarbeit schon erteilt worden, offen sei der fliegende Bereich. Katzian kündigte eine baldige Entscheidung dazu an. Laudamotion müsse österreichische Gesetze akzeptieren, so der ÖGB-Chef.Die Gewerkschaft gehe bei Laudamotion ...

