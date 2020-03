Der US-Aktienmarkt legte nach den starken Verlusten der letzten Wochen eine beachtliche Erholung hin, ehe am Freitag wieder Nervosität um sich griff. Die Gemengelage bleibt von extremer Unsicherheit geprägt. Am Terminmarkt setzten sich die Trends der Vorwoche weitestgehend fort und unterstreichen damit die These, dass kommerzielle Händler zunächst weiter im Krisenmodus verbleiben. Für zwei Underlyings sind sie den Commitments of Traders nach zu urteilen ausgesprochen optimistisch gestimmt.

