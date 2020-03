Kräftig unter die Räder kamen im Zuge des Einbruchs am Gesamtmarkt auch die Aktien der Deutschen Telekom. Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise haben die Aktien inzwischen rund 30 Prozent an Wert verloren. Am letzten Freitag schlossen die Aktien 2,3 Prozent tiefer bei 11,70 Euro. Geht es nach den Analysten der Privatbank Berenberg, dann sollten sich Anleger auf dem aktuell erreichten Kursniveau nicht mehr von weiteren Beständen trennen. Deshalb stufen sie die Aktien von bislang "Sell" a..

Den vollständigen Artikel lesen ...