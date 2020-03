Während die Automobilproduktion vergangenes Jahr weltweit um rund 6 Prozent nachgab, lag Continentals organische Umsatzentwicklung im selben Zeitraum bei -2,6 Prozent. Damit entwickelte sich das Unternehmen besser als seine Märkte. Gleichzeitig erforderten insbesondere geminderte Markterwartungen nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 2,5 Mrd. EUR. Die durch Rechnungslegungsstandards vorgeschriebene Überprüfung der Werthaltigkeit des bilanzierten Goodwills führte zu einem berichteten operativen Ergebnis in Höhe von -268 Mrd. EUR und einem Nettoergebnis in Höhe von -1,2 Mrd. EUR.

Trotz widriger Umstände und hoher Investitionen hat der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen vernünftigen Mittelzufluss vor Finanzierungstätigkeit erreicht. So belief sich der Free Cashflow vor Akquisitionen und Effekten aus der rechtlichen Verselbstständigung der Division Powertrain auf 1,3 Mrd. EUR. Auf dieser Basis sowie angesichts der starken und gesunden Bilanzstruktur des Unternehmens unterbreitet der Vorstand einen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 4,00 EUR pro Aktie.

"Continental entwickelt sich auch in herausfordernden Zeiten weiter besser als ihre Märkte", sagte Dr. Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzender von Continental, mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr. "Das vergangene Jahr hat deutliche Bremsspuren in der ganzen Automobilindustrie hinterlassen. Operativ haben wir uns zwar in Summe beachtlich geschlagen, aber unter dem Strich ist besonders im Bereich Automotive das Ergebnis 2019 nicht zufriedenstellend."

Weltweite Pkw-Produktion sinkt

Für das laufende Jahr erwartet Continental keine Belebung des wirtschaftlichen Umfelds.

