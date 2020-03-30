DEUTSCHE BANK HEBT ATOS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 80 (85) EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 370 (375) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 'HOLD'(BUY) ZIEL 79 (147) EUREXANE BNP SENKT ALSTOM AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 43 (54) EUREXANE BNP HEBT SCHNEIDER ELECTRIC AUF OUTPERFORM (NEUTRAL) - ZIEL 100 (105) EUREXANE BNP HEBT VOLVO B AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 170 (125) SEK BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 42 (60) EUR - 'BUY'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 55 (46) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 27 (30) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 80 (81) EUR - 'MARKET-PERFORM'CITIGROUP HEBT HANNOVER RÜCK AUF 'NEUTRAL' (SELL)CITIGROUP HEBT MUNICH RE AUF 'BUY' (NEUTRAL)DEUTSCHE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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