Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB erwartet Umsatzrückgang im ersten Quartal wegen Coronavirus-Pandemie - Rückläufige Kundennachfrage in China beeinflusst Q1-Ergebnis - Umsatzrückgang in allen Geschäftsbereichen erwartet in Q1 - Rückgang operative EBITA-Margen in allen Bereichen im Q1 erwartet - genauen Einflüsse von Corona auf Q1-Ergebnis lassen sich noch bestimmen ...

