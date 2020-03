Die zuletzt u.a. von der EZB beschlossenen Kaufmaßnahmen führten letzte Woche zur zweitstärksten EUR Primärmarkttätigkeit in diesem Jahr. So wurden letzte Woche rund EUR 75 Mrd. in Anleihen begeben - Non-Financials (28 %), Financials (15 %), staatliche und staatsnahe Emittenten (57 %). Am Freitag begab noch Mondi PLC eine EUR 750 Mio. Anleihe bei MS+255 BP (8J, Baa1/BBB+). Die Risikoprämien bei den von uns verfolgten Benchmarkindizes zeigten letzte Woche eine gegenläufige Entwicklung innerhalb der Credit-Qualitäten. Während Investment Grade (+12 BP) und Senior Fins (+8 BP) Titel auf Indexebene leicht höhere Spreads verzeichneten, notierten die Spreads von High-Yield (-81 BP) und Subordinated Fins (-10 BP) Emissionen ...

