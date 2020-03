Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,70 Euro pro Aktie ausbezahlen. Im Vorjahr erhielten die Anteilsinhaber eine Dividende von 1,20 Euro. Beim aktuellen Börsenkurs von 138,00 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 1,23 Prozent. Die nächste Hauptversammlung soll am 17. Juni 2020 stattfinden. Die Eckert & Ziegler AG kündigte darüber hinaus ...

