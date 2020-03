Tagtäglich eröffnen sich neue Möglichkeiten in Industrie und Alltag durch Fortschritte in der digitalen Welt. Augmented Reality (AR) als Konzept einer virtuell erweiterten Realität (VR) bildet dabei einen wichtigen Grundstein. Besonders in der Pumpentechnik, wo Aggregate oft mehrere Tonnen schwer sind und große Dimensionen aufweisen sowie ein hohes Maß an Know-how erforderlich ist, um die Geräte zu bedienen und zu warten, sind technische Möglichkeiten gefragt, um Handhabung und Demonstration zu erleichtern.

Bisher mussten beispielsweise für Messen Demonstrations-Exponate mit Plexiglaskopf und Rohrleitungsmodelle konstruiert werden, um die Funktionsweise zu erläutern oder Störfälle zu simulieren. Dies war mit hohem Aufwand verbunden. Daher entwickelte Lewa in Zusammenarbeit mit einer Digitalagentur eine neuartige Augmented-Reality-App zu Schulungs- und Demonstrationszwecken. Auch zur Verbesserung der Serviceleistung für Anwender von komplexen Aggregaten bietet der Hersteller eine Lösung aus dem Bereich der Augmented Reality: Mit den "Smart Glasses" kann ein Service-Techniker den Mitarbeiter vor Ort bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten "remote" unterstützen.

Ground Plane Detection bettet virtuelles Pumpenmodell in jede Umgebung ...

