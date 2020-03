Owens-Illinois, Inc. nimmt in seinem Bernsdorfer Werk nach mehrmonatiger Renovierungsphase wieder die Produktion auf. Das Unternehmen hat mehr als 20 Millionen in den sächsischen Standort investiert, um der weltweit hohen Nachfrage nach dem nachhaltigen Verpackungsmedium Glas gerecht zu werden und Arbeitsplätze zu sichern. Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm ...

