Wien (APA-ots) -* 64 MP Quad Kamera für hochauflösende Fotos und 4K Videoaufzeichnung. * Elegantes 6,47 Zoll Waterdrop-Display, 7,9 mm dünn und 168 g leicht. * Hochwertiges 5G Smartphone zu erstklassigem Preis/ Leistungsverhältnis. * Ab Juni zuerst bei Drei.Am 23. März 2020 hat ZTE das erste 5G Video-Smartphone Axon 11 in China vorgestellt.Das neue 5G Smartphone von ZTE verbindet elegantes Design mit 6,47 Zoll Curved Display, eine hervorragende Quad Kamera mit herausragenden Videofunktionen und einen starken Akku zu einem erstklassigen Preis/ Leistungsverhältnis. Drei wird das neue Axon 11 5G beim Verkaufsstart in Österreich im Juni als erster österreichischer Betreiber anbieten.Zwtl.: Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:* Elegantes Design mit 6,47 Zoll Curved Display * 5G Konnektivität mit SA- und NSA-Modus * KI Quad Kamera für fantastische Bilder in jeder Situation mit 64 MP Super-HD-Hauptkamera, 120° Weitwinkelkamera, Makrokamera für perfekte Nahaufnahmen, Tiefenschärfekamera sowie 20 MP Frontkamera * 4K Videos mit 60 Bildern pro Sekunde und Videostabilisierung mit neuen Funktionen der Videobearbeitung (z.B. Spezialeffekte für Übergänge und Zusammenfügen von Videos, Filter und Musik) * Verbesserte Performance dank neuestem Qualcomm Chipset und der innovativen Z-Booster 2.0 Technologie * Ausdauernder 4.000 mAh Akku * In-Display Fingerabdruckscanner * DTS:X Ultra Surround SoundWeitere Infos auf [www.drei.at/de/shop/handys/zte/neues-zte.html] (http://www.drei.at/de/shop/handys/zte/neues-zte.html)Zwtl.: Über Drei.Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/PresseDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0075 2020-03-30/11:03