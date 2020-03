Die Chefredakteure und der Anzeigenleiter von AUTOMOBIL-ELEKTRONIK, elektronik industrie, elektronik journal, productronic, emobility tec und all-electronics.de richten sich in einem offenen Brief an Leser, Kunden und Partner. Liebe Leser, Kunden und Partner, in allen Unternehmen erfordert Corona ein Umdenken, fördert aber auch die Improvisationsfähigkeit und Kreativität der Mitarbeiter. So entstehen viele Ideen, die unkonventionell erscheinen, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...