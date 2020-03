Der niederländische Finanzdienstleister ABN Amro (ISIN: NL0011540547) wird im August 2020 keine Zwischendividende an seine Aktionäre ausschütten. Wie der Konzern am Montag mitteilte, hält ABN Amro aktuell am ursprünglichen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 fest, verzichtet aber bis zur Lösung der Corona-Krise auf eine Auszahlung. Bis zum 1. Oktober 2020 soll auf keinen Fall eine Dividende ausgeschüttet werden. Damit folge ...

