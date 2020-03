Insgesamt wurden rund 566.000 Genussscheine dieser Serie ausgegeben. Das Unternehmen wird diese nun zurückkaufen. Der Rückkauf erfolge unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 24 Monaten zum Ende des Kalenderjahres 2022. Der Rückkaufwert ermittelt sich gem. §12 Abs. 2 und 3 der Genussscheinbedingungen und entspricht dem Zehnfachen des durchschnittlichen Börsenkurses der Vorzugsaktie der letzten drei Kalendermonate vor Bekanntgabe der Kündigung. Den Gesamtrückkaufwert beziffert die Gesellschaft auf etwa 310 Mio. EUR, die dann im Januar 2023 fließen werden. Finanzieren will man dies aus vorhandener Liquidität sowie - falls benötigt - bestehenden Kreditlinien. Auf die Stammaktie, die wir in unserer Datenbank führen, hat dies keinen Einfluss. Dennoch schoss auch deren Kurs nach oben. Die Aktie notiert aktuell bei 61,00 EUR und damit im Haltebereich. Wir halten die Aktie in unserem Wachstumsdepot.