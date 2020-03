Der Schein trügt: Sieht es beim DAX zum Mittag mit einem Minus von rund 0,1 Prozent nach einem verhältnismäßig ruhigen Handelstag aus, zeigt sich beim Blick auf den Chart das genaue Gegenteil: Zum Handelsstart ging es für den DAX erst 1,2 Prozent nach oben, dann folgten Kursverluste bis auf -1,9 Prozent in der Spitze, nur um gegen Mittag bei 9.620 Punkten in den neutralen Bereich zurückzukehren. Der volatile Handel hält also weiter an, die Anleger blicken auch in der neuen Woche mit Sorgen auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...